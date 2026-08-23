Na bulwarze przy Bobrze w Żaganiu zorganizowano coroczny Skate Jam. Już po raz czwarty na platformach skateparku młodzież prezentowała akrobacje na hulajnogach. Najlepsi zawodnicy otrzymali nagrody.

Najmłodszy z uczestników wydarzenia to dziesięciolatek. Jak zaznacza Honorata Matusiak-Dzimińska z Towarzystwa Przyjaciół Dzieci pokaz figur za każdym razem przyciąga wielu widzów. – Na rampach staje dziś dwudziestu miłośników tej dyscypliny – zaznacza organizatorka eventu:

Sama młodzież podkreśla, że początki nie są łatwe, ale później każda poprawnie wykonana figura daje wielką radość.

– Tutaj nie ma łatwych trików- podkreśla Kacper Sztorc:

Wykonujących figury na hulajnodze dopingowała liczna publiczność. Wśród nich wielu rodziców:

Dodajmy, że podczas wydarzenia przedstawiciele służb mówili także o bezpieczeństwie. W tym również o zasadach jazdy hulajnogą w ruchu drogowym.