Ponad 204 tysiące podpisów zebrano pod obywatelskim projektem zmian w prawie łowieckim „Uwaga! Polowanie”. Projekt został złożony w Sejmie 3 września. Jednym z jego głównych postulatów jest zwiększenie minimalnej odległości polowania od budynków mieszkalnych, z obecnych 150 do 700 metrów.

Jacek Banaszek, łowczy okręgowy Polski Związku Łowieckiego w Zielonej Górze, mówi, że tak duża strefa mogłaby wyłączyć z gospodarki łowieckiej około 80 procent terenów:

Projekt „Uwaga! Polowanie” zakłada także ograniczenie możliwości korzystania przez myśliwych z noktowizji i termowizji.

Polski Związek Łowiecki przekonuje, że takie narzędzia są potrzebne między innymi do kontroli populacji dzików i walki z afrykańskim pomorem świń:

Teraz obywatelskim projektem zajmie się parlament

Jacek Banaszek był gościem Rozmowy o 9 w Radiu Zielona Góra.