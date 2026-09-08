Samorząd gminy Trzebiechów postanowił uporządkować ewangelicki cmentarz w tej miejscowości. Nekropolia kryje szczątki przedwojennych mieszkańców wsi i od 80 lat nie jest wykorzystywana. Do pomocy przy pracach porządkowych zaproszeni zostali mieszkańcy zaprzyjaźnionej gminy Schenkendöbern.

– Przecież na tym cmentarzu leżą mieszkańcy naszej miejscowości i to nie ma znaczenia, że kiedyś ona nazywała się Trebschen – mówi Izabella Staszak, wójt gminy Trzebiechów.

Mieszkańcy Trzebiechowa i Schenkendöbern umówili się na wspólne sprzątanie cmentarza w październiku.