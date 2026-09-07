Spokojny pierwszy weekend Winobrania pod względem bezpieczeństwa – podsumowuje zielonogórska policja. Funkcjonariusze nie odnotowali poważnych zdarzeń kryminalnych, mimo dużej liczby mieszkańców i turystów w centrum miasta.

– Policjanci przeprowadzili 50 interwencji i wylegitymowali 175 osób. Ujawnili 111 wykroczeń – wśród nich najczęściej zaśmiecanie oraz spożywanie alkoholu w miejscach niedozwolonych – podsumowuje Anna Baran z biura prasowego KMP w Zielonej Górze:

Zielonogórscy policjanci przypominają też o kieszonkowcach, którzy mogą wykorzystywać tłumy podczas Winobrania.

Warto pilnować swoich rzeczy, szczególnie w zatłoczonych miejscach, i nie trzymać portfela czy telefonu w łatwo dostępnych kieszeniach.

Każdego dnia nad bezpieczeństwem gości winobraniowych czuwa około stu policjantów.