Piłkarki MUKS-u Kostrzyn nad Odrą wygrały na własnym boisku z AP Żory 2:1 w meczu 2. kolejki III ligi.
Dla podopiecznych Krzysztofa Stępnia to pierwsze zwycięstwo w nowym sezonie:
Piłkarki MUKS-u Kostrzyn nad Odrą wygrały na własnym boisku z AP Żory 2:1 w meczu 2. kolejki III ligi.
Dla podopiecznych Krzysztofa Stępnia to pierwsze zwycięstwo w nowym sezonie:
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