W tym miesiącu Górzycy odbędą się wyjątkowe uroczystości poświęcone historii, pamięci i dziedzictwu pogranicza. Wszystko z okazji 750. rocznicy przeniesienia siedziby biskupstwa lubuskiego z Lubusza do Górzycy.

– Obchody będą mieć wymiar religijny i świecki. Przez dwa dni każdy znajdzie coś, co z pewnością go zainteresuje – mówi Tomasz Stupienko, wójt Górzycy.

Wśród wielu wydarzeń zaplanowano Festiwal historyczno-kulturalny „Między ziemią, a niebem – 750 lat wiary na pograniczu”, warsztaty historyczne, wykłady, wystawy, występy chórów i scholi, tańce średniowieczne, ale także aleję parafialnych smaków i przekąsek.