Ochotnicza Straż Pożarna w Marszowie w gminie Żary jest jedną z dwóch lubuskich jednostek, które zostaną doposażone w ramach programu „Wzmocnij swoje otoczenie”. Druhowie otrzymają kamerę termowizyjną oraz detektory prądu.

Grant pochodzi z Polskich Sieci Elektroenergetycznych. To już 8 edycja programu. Wójt gminy Leszek Mrożek podkreśla, że marszowscy ochotnicy są często pierwsi, jeśli w ich rejonie zdarzy się pożar czy inne zdarzenie wymagające interwencji. – Każdy zakup nowego wyposażenia to sprawa priorytetowa – zaznacza włodarz gminy:

Dodajmy, że OSP Marszów liczy 9 czynnych, przeszkolonych strażaków.