Gościem Marcina Sasima jest Tomasz Rafalski, PiS, wiceprzewodniczący gorzowskiej rady miasta
https://youtu.be/P3jqfSI2rD0
Gościem Marcina Sasima jest Tomasz Rafalski, PiS, wiceprzewodniczący gorzowskiej rady miasta
https://youtu.be/P3jqfSI2rD0
Gościem Sławomira Kordyjalika jest Robert Dowhan, poseł KO https://youtu.be/d5zGBGVpNbc
W tym miesiącu Górzycy odbędą się wyjątkowe uroczystości poświęcone historii, pamięci i dziedzictwu pogranicza. Wszystko z okazji 750. rocznicy przeniesienia...
Samorząd gminy Trzebiechów postanowił uporządkować ewangelicki cmentarz w tej miejscowości. Nekropolia kryje szczątki przedwojennych mieszkańców wsi i od 80 lat...
Przy Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego i Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Słubicach powstał długo wyczekiwany kompleks sportowy z prawdziwego zdarzenia....
Rozpoczęła się trzecia edycja budżetu obywatelskiego gminy Babimost, choć nie zakończyła się jeszcze realizacja zwycięskich wniosków z poprzedniej edycji. -...
Żarski magistrat podpisał umowę na budowę ciągu pieszo-rowerowego wzdłuż ulicy Kilińskiego. Inwestycja obejmuje odcinek długości blisko kilometra. Koszt zadania to...
Polskie Radio - Regionalna Rozgłośnia w Zielonej Górze "Radio Zachód S.A." w likwidacji w Zielonej Górze
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