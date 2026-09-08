Dziś wieczorem poznamy laureatów ogólnopolskiego konkursu na reportaż radiowy „Po prostu człowiek” im. Ireny Linkiewicz. To już trzecia edycja konkursu organizowanego przez Radio Zachód. Uroczysta gala odbędzie się w Górzykowie koło Zielonej Góry.

W tym roku na konkurs zgłoszono 40 reportaży autorów z Polskiego Radia i rozgłośni regionalnych z całego kraju. Do finału jury nominowało 11 audycji.

Dodajmy, że konkursowi towarzyszy sesja warsztatowa o historii reportażu radiowego.

Patronką konkursu jest Irena Linkiewicz, wieloletnia dziennikarka Radia Zachód, jedna z najlepszych reportażystek w historii polskiej radiofonii.