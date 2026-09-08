Gościem Sławomira Kordyjalika jest Robert Dowhan, poseł KO
Gościem Sławomira Kordyjalika jest Robert Dowhan, poseł KO
Magdalena Żelazna zdobyła złoty medal Mistrzostw Polski do lat 23 w chodzie sportowym na 10 km, wygrywając zarazem w Gdańsku...
W tym miesiącu Górzycy odbędą się wyjątkowe uroczystości poświęcone historii, pamięci i dziedzictwu pogranicza. Wszystko z okazji 750. rocznicy przeniesienia...
Samorząd gminy Trzebiechów postanowił uporządkować ewangelicki cmentarz w tej miejscowości. Nekropolia kryje szczątki przedwojennych mieszkańców wsi i od 80 lat...
Rozpoczęła się trzecia edycja budżetu obywatelskiego gminy Babimost, choć nie zakończyła się jeszcze realizacja zwycięskich wniosków z poprzedniej edycji. -...
Żarski magistrat podpisał umowę na budowę ciągu pieszo-rowerowego wzdłuż ulicy Kilińskiego. Inwestycja obejmuje odcinek długości blisko kilometra. Koszt zadania to...
Szkoła Podstawowa imienia Kapitana Stanisława Betleja w Przewozie obchodzić będzie 80 lat funkcjonowania. Z tej okazji 11 września zaplanowano w...
Polskie Radio - Regionalna Rozgłośnia w Zielonej Górze "Radio Zachód S.A." w likwidacji w Zielonej Górze
Radio Zachód S.A.
ul. Kukułcza 1
65-472 Zielona Góra