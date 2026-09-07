W związku z przebudową magistrali ciepłowniczej od dziś do 11. września w części budynków spółdzielni Górczyn nastąpią przerwy w dostawie ciepłej wody. Komunikaty na klatkach schodowych informują, że ciepła woda będzie wyłączana w ciągu dnia, od rana do wieczora. Chodzi o m. in. ulice Obrońców Pokoju, Batalionu Zośka, Kutrzeby, Armii Krajowej, Okulickiego czy Kleeberga.

Elektrociepłownia w Gorzowie informuje, że dołoży wszelkich starań, by przerwy w dostawie ciepła były jak najmniej odczuwalna dla mieszkańców.

Od 14. do 16. września przerwy w dostawie wody mają nastąpić też na Zawarciu przy m. in. Śląskiej, Budowlanych, Spółdzielców czy Fabrycznej.

Dnia 07.09.2026 r. od godz. 06.00 do godzin wieczornych do 11.09. oraz od dnia 16.09.2026 r. od godz. 06.00 do dnia 18.09.2026 r. do godzin wieczornych. Wykaz adresów objętych przerwą w dostawie ciepła w ww. terminach:

ul. Armii Krajowej 3-5

ul. Bora Komorowskiego 23-33

ul. Grota Roweckiego 1-7, 2-8, 9-17, 10-14, 19-25

ul. Jedwabnicza 2, 4

ul. Szarych Szeregów 2, 7

ul. Walczaka 43 A-C, 43 D-I, 43 K-O, 43 P-W, 47, 49-59, 56, 72-78, 108

Wawrów, ul. Słoneczna 1 A-C, 2 A-B, 3 A-D, 4 A-B, 5 A-D,6 A-D

Zasoby Spółdzielni Mieszkaniowej „Górczyn”

Starzyńskiego 1 P-H,4,14,18,28

Bora Komorowskiego 15,17,19

Sosabowskiego 3,7,11,15

Batalionów Chłopskich 1-9, 4-6, 10-16, 11-19, 21-27, 26-32, 29-39

Szarych Szeregów,12-14, 16-22, 26-32, 38-46

Armii Krajowej 4-10,7,9-13, 19-27, 29-33, 35-43

Kutrzeby 1,2-4,3-5,6-8,7-9,10

Batalionu Zośka 1-5,4-10,7-13,12-18,15-19

Sucharskiego 1-7,9-13

Batalionu Zośka 20-26 ,21-25, 27-31,28-30

Edelmana 5-11

Edelmana 1-3, Okulickiego 70-72

Obr. Pokoju 36-38, Edelmana 14-16

Obr. Pokoju 24 -26, Edelmana 30-34

Obr. Pokoju 28-30, Sendlerowej 2-4

Obr. Pokoju 32-34, Sendlerowej 1-3

Obrońców Pokoju 1-3, 4, 8,10, 5-9,11-17, 27-35, 42-50, 51-57, 52-58,59-67, 60-70,69-77,72-82

Okulickiego 38-46, 48-56,58-60-62-64-66,76 -78- 80 – 82

Okulickiego 84-86 Sosabowskiego 39-41

Sendlerowej 6-12, 11-17

Sendlerowej 14-16, Sosabowskiego 27-29

Sendlerowej 21-23, Sosabowskiego 35-37

Kleeberga 1-5,2-6, 9-15,17-21

Hubala 2-8,10-16

Hallera 2-6,1-9,11-13

Walczaka 86-92, 80-84, 98-102

Popławskiego 8-10, 12-14,18-20, 22-24, 30-34, 36-40, 44-48, 50-54

Biura SM Górczyn

Od 14.09.2026 r. od godz. 8:00 do 16.09.2026 r. do godz. 20:00 utrudnienia obejmą następujące budynki zlokalizowane na obszarze „Zawarcie”:

– ul. Śląska 4, 5, 77abc,

– ul. Budowlanych 2-4-6, 9-11, 8-10-12, 13-15,

– ul. Małopolska 12-16, 18-20-24,

– ul. Spółdzielców 1-3-5-7, 2-4-6, 9-11-13,

– ul. Żerańska 2-4-6, 8-10-12, 14-16,

– ul. Towarowa 13ab-Śląska 84ab,

– ul. Towarowa 6a, 21,

– ul. Fabryczna 18, 26, 37a-41, 175, 177,

– ul. Kwiatowa 10,

– ul. Wawrzyniaka 69,

– ul. Przemysłowa 2, 22, 43 (Przemysłowa/Wąska)

– ul. Woskowa 3,

– ul. Wąska 8-14.