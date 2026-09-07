Strzelcy Gwardii Zielona Góra byli widoczni podczas Mistrzostw Polski we Wrocławiu. Pistoleciarze zdobyli w sumie 8 medali – 4 indywidualnie, 3 drużynowo i 1 w MIXie, zaś karabiniarze 3 „krążki” – 1 indywidualnie oraz 2 drużynowo.
Maja Jarosińska jako jedyna przedstawicielka Gwardii sięgnęła po dwa złote medale. Zdobyła je w pistolecie pneumatycznym indywidualnie oraz w drużynie:
Medale pistoleciarzy:
Maja Jarosińska – złoto w pistolecie pneumatycznym
Jakub Rosa – złoto w pistolecie szybkostrzelnym 2×30
Stanisław Nowosadko – srebro w pistolecie standard 3×20
Piotr Bujewicz – brąz w pistolecie pneumatycznym
Oliwia Szklarz i Piotr Bujewicz – brązowy medal w pistolecie pneumatycznym MIX
Maja Jarosińska, Oliwia Szklarz, Krystyna Macur – drużynowe Mistrzynie Polski w pistolecie pneumatycznym
Piotr Bujewicz, Maciej Korcz, Hubert Kaczmarek – drużynowy brązowy medal w pistolecie pneumatycznym
Jakub Rosa, Stanisław Nowosadko, Piotr Bujewicz – drużynowy brązowy medal w pistolecie szybkostrzelnym
Medale karabiniarzy:
Dominika Skarupska – brąz w karabinie pneumatycznym
Natalia Kochańska, Dominika Skarupska, Sylwia Bogacka – drużynowe Mistrzynie Polski w karabinie 3×20
Natalia Kochańska, Dominika Skarupska, Sylwia Bogacka – drużynowe Wicemistrzynie Polski w karabinie pneumatycznym