Strzelcy Gwardii Zielona Góra byli widoczni podczas Mistrzostw Polski we Wrocławiu. Pistoleciarze zdobyli w sumie 8 medali – 4 indywidualnie, 3 drużynowo i 1 w MIXie, zaś karabiniarze 3 „krążki” – 1 indywidualnie oraz 2 drużynowo.

Maja Jarosińska jako jedyna przedstawicielka Gwardii sięgnęła po dwa złote medale. Zdobyła je w pistolecie pneumatycznym indywidualnie oraz w drużynie:

Medale pistoleciarzy:

Maja Jarosińska – złoto w pistolecie pneumatycznym

Jakub Rosa – złoto w pistolecie szybkostrzelnym 2×30

Stanisław Nowosadko – srebro w pistolecie standard 3×20

Piotr Bujewicz – brąz w pistolecie pneumatycznym

Oliwia Szklarz i Piotr Bujewicz – brązowy medal w pistolecie pneumatycznym MIX

Maja Jarosińska, Oliwia Szklarz, Krystyna Macur – drużynowe Mistrzynie Polski w pistolecie pneumatycznym

Piotr Bujewicz, Maciej Korcz, Hubert Kaczmarek – drużynowy brązowy medal w pistolecie pneumatycznym

Jakub Rosa, Stanisław Nowosadko, Piotr Bujewicz – drużynowy brązowy medal w pistolecie szybkostrzelnym

Medale karabiniarzy:

Dominika Skarupska – brąz w karabinie pneumatycznym

Natalia Kochańska, Dominika Skarupska, Sylwia Bogacka – drużynowe Mistrzynie Polski w karabinie 3×20

Natalia Kochańska, Dominika Skarupska, Sylwia Bogacka – drużynowe Wicemistrzynie Polski w karabinie pneumatycznym