Tragiczny wypadek na torach w Zielonej Górze. Przed południem pociąg PKP Intercity potrącił mężczyznę na wysokości zajezdni MZK. Mimo prowadzonej reanimacji, jego życia nie udało się uratować.

Na miejscu pracują policjanci. Wypadek spowodował również utrudnienia w ruchu kolejowym. O szczegółach mówi podinsp. Małgorzata Stanisławska, rzeczniczka prasowa zielonogórskiej policji, oraz Mirosław Skubiszyński, dyrektor PKP PLK w Zielonej Górze:

Aktualne informacje o opóźnieniach pociągów można sprawdzać na bieżąco na portalu pasażera.