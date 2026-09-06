Nowy skład Zastalu Zielona Góra oficjalnie przedstawiony mieszkańcom miasta. Prezentacja odbyła się w niedzielny wieczór na winobraniowej scenie przy filharmonii. Kibice mieli okazję nie tylko przyjrzeć się koszykarzom, ale także zrobić sobie z nimi zdjęcia oraz uzyskać autograf.

W tegorocznym składzie Zastalu znalazło się 5 obcokrajowców i 6 Polaków. Fanów zapytaliśmy o to, jak przewidują nadchodzący sezon:

Jak mówi Arkadiusz Miłoszewski, trener Zastalu Zielona Góra, aby nawiązać do wyników z poprzedniego sezonu, należy wykonać ogrom pracy:

Andrzej Mazurczak, kapitan Zastalu, podkreśla, że kibice stanowią nieodłączną część zielonogórskiej drużyny:

Pierwszy mecz w nowym sezonie Polskiej Ligi Koszykówki Zastal rozegra 3 października z Astorią Bydgoszcz. Wcześniej nasi koszykarze wezmą udział w zmaganiach pucharowych.