„Genialny pomysł” w reżyserii Wojciecha Adamczyka zainaugurował Winobraniowe Spotkania Teatralne. W tym roku w ramach cyklu zaplanowano 4 spektakle. Większość z nich będzie grana dwukrotnie.

W sobotę na scenie zaprezentował się Teatr Kapitol z Warszawy. Zdaniem Zielonogórzan, tego typu spotkania są dobrą okazją do promowania kultury:

– To już 28 edycja naszych spotkań – mówi Magdalena Pawlak, kierownik Działu Impresariatu w Lubuskim Teatrze:

W niedzielę o godzinie 16.00 w ramach Winobraniowych Spotkań Teatralnych odbędzie się spektakl „TAJEMNICA 16 PIĘTRA” w reżyserii Jarosława Grzelka.