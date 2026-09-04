Gmina Żary podpisała umowę na modernizację dwóch odcinków dróg w Lubanicach i Łukawach. Łączny koszt zadań opiewa na kwotę ponad 370 tysięcy złotych. Prace zostaną wykonane przy wykorzystaniu dofinansowania.

Łączna długość dróg objęta inwestycją to ponad kilometr. Jak podkreśla wójt gminy Leszek Mrożek jest to ważny krok w kierunku poprawy bezpieczeństwa i jakości infrastruktury w miejscowościach. – Dokumenty zostały podpisane, a tym samym wykonawca przystępuje do robót – mówi włodarz gminy:

Inwestycja ma się zakończyć do 25 października.