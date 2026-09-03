Ciało operatora filmowego Witolda Płóciennika znalazły służby w czwartek wieczorem w kompleksie leśnym w okolicach Lubniewic. Mężczyzny poszukiwano od poniedziałku. Wczesnym wieczorem funkcjonariusze działający w tym rejonie natrafili na ciało, którego tożsamość nie była jeszcze wówczas potwierdzona.

Przed godziną 22 Martyna Litka, rzeczniczka prasowa Komendy Powiatowej Policji w Sulęcinie, potwierdziła Radiu Gorzów, że znaleziony podczas akcji poszukiwawczej mężczyzna to Witold Płóciennik.

Przyczyna śmierci operatora będzie znana po przeprowadzeniu sekcji zwłok. Okoliczności tragicznego zdarzenia wyjaśnia prokuratura.