W piątek żużlowców Gezet Stali Gorzów czeka rewanżowe spotkanie 1 rundy play-down PGE Ekstraligi przeciwko Stelmet Falubazowi Zielona Góra.

Jeżeli gorzowianie zdobędą co najmniej 48 punktów to utrzymają się w rozgrywkach i zarazem zakończą sezon. W piątek spory wpływ na mecz może mieć jednak pogoda – zapowiadane są opady deszczu, także późnym popołudniem i wczesnym wieczorem. Z tego powodu tor musi zostać przykryty plandeką.

O przygotowaniu toru a także awizowanym składzie i motywacji zawodników mówił dziś na konferencji trener Stali, Piotr Paluch:

W środę młodzieżowcy Stali startowali w pierwszej finałowej rundzie Drużynowych Mistrzostw Polski Juniorów, która odbyła się w Lublinie. Choć w tych rozgrywkach toczy się decydująca walka o medale, to Oskar Paluch i Igor Kordun nie ukrywają, że myślami częściowo byli już przy piątkowym meczu w Gorzowie:

Początek meczu na stadionie im. Edwarda Jancarza w piątek o 20:30, transmisja na naszej antenie.