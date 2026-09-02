Grający w gorzowskiej klasie okręgowej piłkarze drużyny rezerw Warty Gorzów pokonali na własnym boisku po rzutach karnych IV ligową Różę Różanki w II rundzie rozgrywek Pucharu Polski na szczeblu okręgu lubuskiego.

Goście byli faworytami spotkania i już w 9 minucie, za sprawą strzału byłego piłkarza Warty Pawła Krauza wyszli na prowadzenie. Gorzowska młodzież nie zraziła się tym i w 30 minucie Szymon Grabowski zdobył wyrównująca bramkę, a sześć minut później drugiego gola strzelił Natan Szczeciński.

W drugiej połowie goście atakowali, a piłkarze Warty szukali szczęścia w kontratakach i kilka razy byli bardzo blisko zdobycia trzeciego gola. Na przeszkodzie stawał im jednak znakomicie interweniujący bramkarz Róży Kajetan Ogrodowski. Kiedy wydawało się, że Warta II utrzyma prowadzenie do ostatniego gwizdka sędziego, tuż przed upływem podstawowych 90 minut goście wywalczyli rzut rożny, po Którym Remigiusz Brzytwa strzałem głową zdobył wyrównującego gola i o awansie decydowały rzuty karne. W pierwszych czterech seriach piłkarze obu zespołów pewnie trafiali. W piątej serii strzał Daniela Tokarskiego (Róża) obronił bramkarz Warty Artur Duka, a chwilę później Michał Staszak utrzymał nerwy na wodzy i zapewnił swojej drużynie awans do III rundy.

Warta II Gorzów:

Róża Różanki:

Wyniki pozostałych spotkań podokręgu gorzowskiego:

Ilanka Rzepin – Polonia Słubice 1:0

Stilon II Gorzów Wielkopolski – Piast Gorzów Karnin 1:1, rz. k. 5:3

Celuloza II Kostrzyn nad Odrą – Sokół Gościm 2:3

Pogoń Skwierzyna – Celuloza Kostrzyn nad Odrą 3:4

Radowiak Drezdenko – Czarni Browar Witnica 0:3

Lubuszanin Drezdenko – Warta Słońsk 5:1

Łucznik Strzelce Krajeńskie – Stal Sulęcin 2:3