W Żaganiu kierowcy nie przejadą ulicą Mickiewicza. Powodem jest przebudowa drogi, która była w katastrofalnym stanie technicznym. Koszt inwestycji to ponad 1,5 miliona złotych. Magistrat otrzymał na wykonanie prac dofinansowanie.

W ramach robót powstanie nowa nawierzchnia oraz chodniki. Burmistrz Sławomir Kowal zaznacza, że prace drogowe poprzedziła wcześniejsza modernizacja sieci wodociągowej. – Robimy wszystko we właściwej kolejności. Za chwilę będzie nowa droga wraz ze zjazdami do posesji. Do czasu zakończenia zadania droga pozostaje zamknięta – mówi szef magistratu:

Prace potrwają do końca roku.