Piłkarze ręczni Aurum Gorzów pokonali w Wągrowcu miejscową Nielbę 39:30, w kolejnym meczu kontrolnym.
O spotkaniu mówi trener gorzowskiej drużyny Michał Nieradko.
Piłkarze ręczni Aurum Gorzów pokonali w Wągrowcu miejscową Nielbę 39:30, w kolejnym meczu kontrolnym.
O spotkaniu mówi trener gorzowskiej drużyny Michał Nieradko.
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