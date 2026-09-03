Żużlowcy Falubazu Zielona Góra potrzebują zdobyć w piątkowych derbach Ziemi Lubuskiej 43 punkty – w takim przypadku pozostaną w PGE Ekstralidze.

Jeśli zdobędą ich mniej – utrzymanie zapewni sobie Stal, a Falubaz nadal będzie walczył o uniknięcie spadku.

O nastroje w klubie pytamy dyrektora zarządzającego – Rafała Prokopiuka:

Trener Falubazu Marek Mróz mówi przed meczem wprost – jedziemy do Gorzowa wygrać! Dziś na torze przy W69 trenował prawie cały zespół Falubazu, a dzień wcześniej był też sam Przemysław Pawlicki:

Jeden z podstawowych zawodników Falubazu, junior Damian Ratajczak chce w drugim spotkaniu pojechać lepiej niż w minioną niedzielę – wtedy wywalczył na swoim torze tylko 2 punkty:

Mecz rozpocznie się jutro o 20:30, transmisja w Radiu Zachód oczywiście.