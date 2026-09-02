Żużlowcy Stali Gorzów zajęli trzecie miejsce w pierwszym finałowym turnieju Drużynowych Mistrzostw Polski Juniorów, który rozegrano w Lublinie. W turnieju zwyciężyli zawodnicy Polonii Bydgoszcz – 42 pkt., przed miejscowym Motorem – 32 pkt. Stal wywalczyła 29 punktów, a na czwartym miejscu z dorobkiem 17 pkt. KS Toruń.
Wynik mógłby byc lepszy gdyby nie problemy z maszyną startową, które wpłynęły na wyniki Igora Korduna w jego pierwszych startach, mówił po zawodach kierownik gorzowskiej drużyny Marcin Kozdraś.
Wyniki:
- . Abramczyk Polonia Bydgoszcz – 42 pkt. (Maksymilian Pawełczak 14, Emil Maroszek 3, Kacper Andrzejewski 8, Maksymilian Kostera 2, Wiktor Przyjemski 15)
- Motor Lublin – 32 pkt. (Michał Psiuk 1, Bartosz Bańbor 14, Bartosz Jaworski 4, Karol Szmyd 10, Dawid Cepielik 3)
- Budnex Stal Gorzów – 29 pkt. (Oskar Paluch 8, Igor Kordun 8, Kacper Sobkowiak 5, Oskar Chatłas 7, Hubert Jabłoński 1)
- KS Toruń – 17 pkt. (Bartosz Derek 4, Antoni Kawczyński 6, Mikołaj Duchiński 3, Jan Heleniak 4)