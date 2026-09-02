Żużlowcy Stali Gorzów zajęli trzecie miejsce w pierwszym finałowym turnieju Drużynowych Mistrzostw Polski Juniorów, który rozegrano w Lublinie. W turnieju zwyciężyli zawodnicy Polonii Bydgoszcz – 42 pkt., przed miejscowym Motorem – 32 pkt. Stal wywalczyła 29 punktów, a na czwartym miejscu z dorobkiem 17 pkt. KS Toruń.

Wynik mógłby byc lepszy gdyby nie problemy z maszyną startową, które wpłynęły na wyniki Igora Korduna w jego pierwszych startach, mówił po zawodach kierownik gorzowskiej drużyny Marcin Kozdraś.

Wyniki: