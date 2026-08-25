Żarska gmina ogłosiła dodatkowy nabór wniosków na dofinansowanie do wymiany przydomowych oczyszczalni oraz źródeł ogrzewania. Dokumenty w tej sprawie należy składać w siedzibie urzędu. Maksymalna dotacja to 9 tysięcy złotych.

W odpowiedzi na zainteresowania mieszkańców samorząd ponowił ofertę. Wójt gminy Leszek Mrożek podkreśla, że maksymalny termin realizacji i rozliczenia zadania to koniec października. – Dotyczy to zarówno wymiany starych kopciuchów na ekologiczne rozwiązania, jak i oczyszczalni – zaznacza włodarz gminy:

Termin składania wniosków na wymianę pieców ustalono do 31 sierpnia. Chcący wymienić stare szambo na przydomową oczyszczalnię ścieków mają czas do końca września.