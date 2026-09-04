Dawny zamek Joannitów w Słońsku przez wiele lat był zabezpieczany, aby stworzyć tzw. trwałą ruinę, którą można by jednak zwiedzać. Udało się to po wielu latach zabiegów konserwatorskich i wysiłkowi finansowemu gminy. Najważniejszym zadaniem było jednak zapewnienie bezpieczeństwa wszystkim, którzy do zamku zechcą wejść.

– Bezpieczeństwo to stałe wyzwanie, dlatego w planach mamy kolejne inwestycje w naszym zamku – mówi Janusz Krzyśków, wójt Słońska.

Janusz Krzyśków zapowiada, że teraz przed wszystkimi stanie prawdziwe wyzwanie. To poszukiwanie pieniędzy na przykrycie zamku dachem, który wiele lat temu spłonął.