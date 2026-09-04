Policja zakończyła poszukiwania filmowca, który zaginął w okolicach Lubniewic. 56-latek nie żyje. Te informacje potwierdziła prokuratura okręgowa.

Wieczorem ciało znaleziono w lesie pod Lubniewicami. Policja potwierdziła już tożsamość. Ciało znalazła jedna z osób, która ochotniczo brała udział w poszukiwaniach. Na miejscu przeprowadzono oględziny i inne czynności procesowe z udziałem prokuratora. Zlecono już sekcję, która ma wyjaśnić czy do śmierci mężczyzny mogły przyczynić się osoby trzecie, czy też doszło do niej z przyczyn naturalnych.

56-latek ostatni raz był widziany w sobotę nad jeziorem Lubiąż. Przyjechał tu na weekend by odpocząć. Wcześniej wraz z ekipą pracował na planie serialu realizowanego w woj. lubuskim. Jego poszukiwania rozpoczęły się w poniedziałek po zgłoszeniu policji jego zaginięcia.

W poszukiwania byli zaangażowani policjanci, strażacy, leśnicy, żołnierze, członkowie grup ratowniczo-poszukiwawczych, znajomi zaginionego oraz mieszkańcy. Służby wykorzystywały m.in. śmigłowiec, łodzie, pojazdy terenowe i specjalistyczne drony. Do akcji zaangażowano psy tropiące.