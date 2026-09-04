Winobranie – start. Już dzisiaj (4.09.2026) po południu na zielonogórskim deptaku zacznie działać miasteczko winiarskie, w którym zaprezentują się 44 lubuskie winnice. Stoiska będą czynne od godziny 16.00 do 24.00.

Z kolei o 16:00 na terenie Zalewu Świdnickiego koło Zielonej Góry spotkają się uczestnicy 9.Zlotu Moto Zielona Góra 2026. O godzinie 18:00 w Planetarium Wenus – koncert – „Oskary raz jeszcze – hity nagrodzone Oskarem”. Zaprezentują się wokaliści Studia Piosenki ERATO. Godzinę wcześniej w Muzeum Ziemi Lubuskiej otwarte zostaną aż 3 winobranie wystawy. Z kolei w BWA – „Salon Jesienny 2026. Przegląd twórczości artystek i artystów województwa lubuskiego”. Wernisaż o 19:00.

Wieczorem rozpocznie się także cykl winiarskich spacerów po Zielonej Górze. Będzie to nocny spacer z przewodnikiem i lampami naftowymi. Początek o 20:30 przy Planetarium Wenus.