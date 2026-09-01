Zarząd Dróg Wojewódzkich w Zielonej Górze rozpoczął przebudowę ulicy Tuplickiej w Trzebielu. Koszt zadania to 2 miliony złotych. Pół miliona złotych z gminnej kasy dołożył samorząd.

Odcinek drogi wojewódzkiej numer 294 biegnący przez miejscowość wymagał koniecznych prac. Jak podkreśla wójt Tomasz Sokołowski w wielu miejscach ciężko było do tej pory wyminąć się samochodami. – Wzdłuż drogi znajduje się szkoła i przedszkole, więc zależy nam na bezpieczeństwie w tej lokalizacji – dodaje samorządowiec:

Prace potrwają do listopada.