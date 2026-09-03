41. LOTTO Bieg Bachusa w Zielonej Górze wystartuje w sobotę o godzinie 18. To impreza biegowa organizowana przez Akademicki Związek Sportowy Uniwersytetu Zielonogórskiego. Start i meta zlokalizowane będą w okolicach skrzyżowania ulic Bohaterów Westerplatte i Doktora Pieniężnego.

Rywalizacja odbędzie się na trzech dystansach: 2500 m (1 pętla), 5000 m (2 pętle), i 10 000 m (4 pętle). Na każdym dystansie prowadzona będzie klasyfikacja generalna kobiet i mężczyzn oraz klasyfikacje wiekowe. Zwycięzcy miejsc I-III w klasyfikacjach generalnych otrzymają nagrody pieniężne oraz nagrody rzeczowe. Mówi Agnieszka Grad – koordynator biegu: