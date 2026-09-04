Izba muzealna powstanie w Górzycy. Pomysł został zapisany jako jedno z zadań w ramach strategii lokalnych samorządów, nazwanej G7. Przedstawiciele gmin tworzących Porozumienie podpisali z urzędem marszałkowskim umowę na finansowanie zadań zawartych w strategii.

– Tym samym wsparcie na stworzenie izby historyczno – archeologicznej w naszej miejscowości mamy zagwarantowane – mówi Tomasz Stupienko, wójt gminy Górzyca.

Gmina Górzyca nawiązała też współpracę z Muzeum Twierdzy Kostrzyn i część eksponatów kostrzyńskiej placówki będzie eksponowana w Górzycy.