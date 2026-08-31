Montaż okien i drzwi oraz dodatkowe zadaszenie – Pałac Książęcy w Zatoniu po raz kolejny zmieni swój wygląd. W najbliższych dniach rozpocznie się modernizacja przybudówki. Pomieszczenie będzie służyło muzykom m.in. jako garderoba i miejsce do przechowywania sprzętu.

O szczegółach Paweł Tonder, wiceprezydent Zielonej Góry:

Jak mówi Piotr Idzikowski, wykonawca remontu, w parku pojawią się również dodatkowe elementy architektury:

– Artyści potrzebują takiego miejsca – zaznacza Michał Mogiła, przewodniczący Zielonogórskiej Rady Kultury:

Koszt inwestycji to prawie 2 miliony złotych. Modernizacja powinna zakończyć się na początku przyszłego roku.