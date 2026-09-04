Sołectwo Borowe, koło gospodyń wiejskich oraz Centrum Usług Społecznych w Iłowej zapraszają na jutrzejszy festyn rodzinny. Integracyjne spotykanie zaplanowano przy świetlicy wiejskiej w miejscowości. Organizatorzy przygotowali atrakcje dla dzieci, ale i dorosłych.

Wydarzenie sfinansowane jest ze środków unijnych. Na najmłodszych czekać będą animacje. Jak zaznacza dyrektor centrum Elżbieta Kinal impreza kierowana jest do wszystkich mieszkańców regionu, którzy chcą się integrować i spędzić razem czas:

Początek festynu godzina 14.00.