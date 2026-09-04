W Sulęcinie uroczyste powitanie żołnierzy 18. zmiany PKW w Rumunii. Po sześciu miesiącach służby poza granicami kraju powrócili oni do swoich jednostek i bliskich.

– Dzisiaj najważniejsze jest to, że możemy ponownie stanąć razem z naszymi rodzinami. To właśnie ich wsparcie i cierpliwość pozwalały nam każdego dnia koncentrować się na powierzonych zadaniach. Wracamy bogatsi o nowe doświadczenia i dumni z tego, że mogliśmy reprezentować Polskę oraz naszą brygadę poza granicami kraju- mówił dowódca 18. zmiany Polskiego Kontyngentu Wojskowego Rumunia ppłk Damian Ćwierkiewicz.

Uroczystość na Placu Czarnieckiego była okazją do podsumowania półrocznej misji, podziękowania żołnierzom za służbę oraz podkreślenia znaczenia ich udziału w działaniach na rzecz bezpieczeństwa południowo-wschodniej flanki NATO.

Wyjechali oni do Rumunii w lutym 2026 r. i stacjonowali w rejonie miasta Krajowa. Polski kontyngent, poprzez wspólne szkolenia i codzienną współpracę z wojskami państw sojuszniczych, stanowił wkład Polski w bezpieczeństwo regionu.

Kolejną 19. zmianę polskiego kontyngentu w Rumunii również przygotowała 17WBZ, już po raz ostatni, gdyż następne będą formowane przez inne jednostki. Uroczyste pożegnanie żołnierzy udających się w obecnej rotacji odbyło się 17 sierpnia w garnizonie w Wędrzynie niedaleko Sulęcina. Międzyrzecka brygada obsadzała dotychczas 15 z 19 zmian PKW Rumunia.