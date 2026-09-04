Przy Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Żarach oddano do użytku nowy plac zabaw. Inwestycja została sfinansowana w ramach budżetu obywatelskiego. Koszt zadania to ponad 300 tysięcy złotych.

Instalacja przy ulicy Parkowej jest także dostosowana dla dzieci z niepełnosprawnościami. Jak zaznacza burmistrz Edyta Gajda to mieszkańcy zdecydowali o powstaniu tego placu. – Jest to nowy i zarazem bezpieczny punkt na mapie miasta przeznaczony do zabaw najmłodszych:

Na wykonanie zadania w ramach budżetu obywatelskiego głosy oddało 363 mieszkańców.