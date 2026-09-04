W tym roku podczas 15 edycji Narodowego Czytania cała Polska sięga po „Dziady” Adama Mickiewicza. Do przedsięwzięcia ponownie przyłącza się Iłowa. Sobotnie wydarzenie odbędzie się tam w sali koncertowej Biblioteki Kultury.

Fragmenty części drugiej dramatu odczytywać będą między innymi burmistrz Iłowej, strażacy oraz uczniowie. Jak zaznacza dyrektorka placówki i organizatorka eventu, dla osób, które przyniosą swoje egzemplarze „Dziadów” przybity zostanie pamiątkowy stempel:

Początek sobotniego czytania godzina 11.00.