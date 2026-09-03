Siatkarze Cuprum Stilonu Gorzów zremisowali u siebie z pierwszoligowym Fortem Poznań 2:2 w pierwszym sparingu w ramach przygotowań do sezonu Tauron Ligi.

Pierwsze dwa sety goście wygrali 28:26 i 25:21, kolejne dwa gorzowianie 25:16 i 25:21. W szeregach miejscowych zabrakło szykujących się do Mistrzostw Europy Serbów Aleksandara Stefanovicia i Lazara Marinovicia oraz Ukraińca Illi Kowalowa, który wraca do pełni sił po zabiegu kolana.

Cuprum Stilon prowadził II trener Tomasz Kowalski, bowiem Hubert Henno wraca do Gorzowa w poniedziałek, po zakończeniu obowiązków związanych z prowadzeniem reprezentacji Hiszpanii: