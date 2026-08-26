Budynek Zespołu Szkół w Grabiku w gminie Żary przejdzie modernizację. Samorząd podpisał już umowę z wykonawcą zadania. Koszt inwestycji to ponad milion złotych.

W ramach robót wykonana zostanie nowa elewacja sali gimnastycznej oraz wyremontowane pomieszczenia przylegające do budynku hali sportowej. Wójt gminy Leszek Mrożek zaznacza, że prace mają poprawić funkcjonalność, ale również estetykę obiektu. – Uszczelniony będzie także dach sali i wymienione pokrycie na dachu szkoły:

Prace potrwają do połowy listopada.