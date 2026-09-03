Uczniowie Publicznej Szkoły Podstawowej numer 5 imienia 1 Dywizji Pancernej dowodzonej przez generała Stanisława Maczka mieli dziś wyjątkowego gościa. Żagańską placówkę odwiedziła wnuczka legendarnego dowódcy Karolina Maczek-Skillen.

Wizyta związana jest także z rozpoczynającym się dziś świętem Czarnej Dywizji. Podczas spotkania z dziećmi potomkini generała opowiadała o życiu dziadka. – Był niezwykłym człowiekiem – podkreśla gość szkoły:

– To zupełnie inna lekcja historii, niż te, w których uczestniczymy na co dzień – mówią uczniowie:

Jak zaznacza nauczycielka historii Kornelia Grzymała dla uczniów oraz nauczycieli to ważna chwila. – Szkoła pielęgnuje tradycje związane z generałem i jego żołnierzami. A dzisiejszy gość jest naprawdę wyjątkowy – dodaje jedna z organizatorek spotkania z wnuczką generała:

Dodajmy, Karolina Maczek-Skillen weźmie także udział w dwudniowych obchodach święta Czarnej Dywizji.