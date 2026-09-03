Pierwszoligowi piłkarze ręczni UKS Trójka Nowa Sól w meczu sparingowym przegrali z Superligowym Zagłębiem Lubin 24:35.
Pomimo przegranej bardzo zadowolony z postawy zespołu był trener Trójki Alan Raczkowiak:
Pierwszoligowi piłkarze ręczni UKS Trójka Nowa Sól w meczu sparingowym przegrali z Superligowym Zagłębiem Lubin 24:35.
Pomimo przegranej bardzo zadowolony z postawy zespołu był trener Trójki Alan Raczkowiak:
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