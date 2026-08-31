Budynki Zespołu Szkół w Grabiku przejdą modernizację. Placówka wykorzystuje tę inwestycję i na jednej ze ścian głównego gmachu powstanie mural ku czci patrona. Pojawi się na niej wizerunek Jerzego Kukuczki.

Szkoła organizuje wiele imprez upamiętniających tego wybitnego himalaistę. Jak podkreśla wójt gminy Leszek Mrożek cyklicznie organizowany jest bieg po koronę Himalajów i Karakorum.Ostatnia inicjatywa, to mural. – Rozpoczyna się remont, więc jest to sposobność, aby zrealizować dodatkowy projekt – zaznacza włodarz gminy:

Dodajmy, że Jerzy Kukuczka jest patronem szkoły od 2017 roku.