W sobotę przy świetlicy wiejskiej w Mirostowicach Górnych odbędzie się powiatowo-gminne święto plonów. Rozpocznie je dożynkowy korowód i msza polowa w intencji rolników. Organizatorzy przygotowali wiele atrakcji.

Tego dnia rozstrzygnięte zostaną konkursy na dożynkowe wieńce oraz najsmaczniejszy chleb. Jak podkreśla wójt gminy Leszek Mrożek nie zabraknie ludowej muzyki i lokalnych potraw. – Zapraszamy nie tylko mieszkańców sołectw, ale także regionu. To czas zabawy i integracji – zaznacza samorządowiec:

Początek świętowania godzina 12.30.