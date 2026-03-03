Poseł Waldemar Sługocki walczy o utrzymanie przywództwa w lubuskiej Koalicji Obywatelskiej. Dziś w muzeum w Zielonej Górze zorganizował wiec poparcia, na którym stawiło się kilkudziesięciu partyjnych działaczy, wśród nich marszałek Sebastian Ciemnoczołowski i prezydent Zielonej Góry Marcin Pabierowski.
– Objąłem ster w trudnym momencie. W 2015 r. nasza partia miała poparcie na poziomie kilkunastu procent – mówił Sługocki:
Marszałek Ciemnoczołowski stwierdził, że Sługocki jako lider potrafi układać listy wyborcze:
– Musimy pozostać wspólnotą – przekonywał prezydent Zielonej Góry Marcin Pabierowski, który początkowo opowiadał się po stronie rywala Sługockiego:
Na wiecu Sługockiego pokazali się jeszcze m.in. wicemarszałkowie Hubert Harasimowicz i Grzegorz Potęga, starosta powiatu nowosolskiego Mariusz Stokłosa, a także kilkoro radnych sejmiku na czele z przewodniczącą Anną Synowiec.
Czytaj także:
Wybory w KO. Sługocki pokazuje swoją drużynę
W najbliższą niedzielę lubuscy działacze Koalicji Obywatelskiej wybiorą przewodniczącego regionalnych struktur partii na kolejną kadencję. O reelekcję ubiega się poseł Waldemar Sługocki, a status quo spróbuje zmienić wojewoda Marek...Czytaj więcejDetails
Czytaj także:
Wybory w KO. Polak rezygnuje, popiera Cebulę
Elżbieta Polak zrezygnowała ze startu na przewodniczącą lubuskich struktur Koalicji Obywatelskiej. Posłanka i była marszałkini przekazała poparcie wojewodzie Markowi Cebuli, który o władzę w partii zmierzy się z obecnym...Czytaj więcejDetails