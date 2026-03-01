Siatkarze AZS-u Uniwersytetu Zielonogórskiego pokonali SKS Tęczę Krosno Odrzańskie 3:0 w pierwszym półfinałowym meczu play-offów Lubuskiej III ligi. Zawodnikiem meczu został Alan Goltz.

Pierwszy set był w początkowej fazie wyrównany, żadna z drużyn nie uzyskiwała wyraźnej przewagi. Taki stan rzeczy utrzymywał się do momentu, gdy na tablicy wyników widniało 14:13 dla Akademików. W tym momencie Zielonogórzanie zaczęli wyraźnie powiększać przewagę i ostatecznie wygrali pierwszą partię 25:18.

Set numer dwa niemal w całości przebiegał pod dyktando gospodarzy. AZS szybko zdobył wysoką przewagę i długo jej nie oddawał. Zawodnicy Tęczy próbowali zniwelować straty, zaliczka gospodarzy stopniała do 4 punktów – Zielonogórzanie prowadzili wówczas 18:14. W tamtym momencie przerwę na żądanie wziął trener Adrian Buchowski, uspokoiło to sytuację i pozwoliło AZS-owi wrócić do regularnego zdobywania punktów. Gospodarze wygrali drugą odsłonę 25:17.

Ostatni set był tym najbardziej wyrównanym. Akademicy prowadzili w końcówce 22:19, lecz goście ruszyli do odrabiania strat i doprowadzili do wyniku 22:23. Siatkarze AZS-u wyrównali stan meczu i rozpoczęła się wymiana punkt za punkt. Piłki setowe (w przypadku gospodarzy meczowe) miały obie strony. Zwycięsko z tej wymiany wyszedł jednak AZS i zatriumfował 27:25, pieczętując wygraną 3:0 w całym meczu.

Mecz podsumowali trener AZS-u, Adrian Buchowski oraz Adrian Kasperski – grający trener i kapitan Tęczy:

Rewanżowe spotkanie obu zespołów odbędzie się już w przyszłą sobotę, 7 marca o godzinie 17.00 w Krośnie Odrzańskim.