W najbliższą niedzielę lubuscy działacze Koalicji Obywatelskiej wybiorą przewodniczącego regionalnych struktur partii na kolejną kadencję. O reelekcję ubiega się poseł Waldemar Sługocki, a status quo spróbuje zmienić wojewoda Marek Cebula.
Sługocki na ostatniej prostej chce pokazać, że wciąż może liczyć na spore poparcie. Dziś na konferencji prasowej pokazał się z kilkoma znanymi samorządowcami.
– Kolejna konferencja jutro w Muzuem Ziemi Lubuskiej. Tam będzie nas więcej – zapowiedział Sługocki:
Na dzisiejszej konferencji za Sługockim stanęli wicemarszałkowie województwa Grzegorz Potęga i Hubert Harasimowicz, a także: starosta gorzowski Krzysztof Karwatowicz, starosta nowosolski Mariusz Stokłosa oraz Natalia Wurtz z zarządu powiatu strzelecko-drezdeneckiego.
– To sprawdzony wybór – mówi o szefie partii Mariusz Stokłosa:
Z wyborów na przewodniczącą partii w regionie wycofała się Elżbieta Polak, przekazując poparcie Markowi Cebuli. Szefa na kolejną kadencję działacze wybiorą 8 marca.
