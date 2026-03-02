W najbliższą niedzielę lubuscy działacze Koalicji Obywatelskiej wybiorą przewodniczącego regionalnych struktur partii na kolejną kadencję. O reelekcję ubiega się poseł Waldemar Sługocki, a status quo spróbuje zmienić wojewoda Marek Cebula.

Sługocki na ostatniej prostej chce pokazać, że wciąż może liczyć na spore poparcie. Dziś na konferencji prasowej pokazał się z kilkoma znanymi samorządowcami.

– Kolejna konferencja jutro w Muzuem Ziemi Lubuskiej. Tam będzie nas więcej – zapowiedział Sługocki:

Na dzisiejszej konferencji za Sługockim stanęli wicemarszałkowie województwa Grzegorz Potęga i Hubert Harasimowicz, a także: starosta gorzowski Krzysztof Karwatowicz, starosta nowosolski Mariusz Stokłosa oraz Natalia Wurtz z zarządu powiatu strzelecko-drezdeneckiego.

– To sprawdzony wybór – mówi o szefie partii Mariusz Stokłosa:

Z wyborów na przewodniczącą partii w regionie wycofała się Elżbieta Polak, przekazując poparcie Markowi Cebuli. Szefa na kolejną kadencję działacze wybiorą 8 marca.