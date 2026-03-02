Częsta obecność transportów wojskowych na lubuskich drogach to nie tylko widok operacyjny, ale przede wszystkim kwestia bezpieczeństwa narodowego, o której zapomina wielu kierowców i pasażerów wyposażonych w smartfony i wideorejestratory.



Podczas podróży często mijamy obiekty militarne oraz konwoje sprzętu. Eksperci przypominają, że dokumentowanie takich przejazdów może mieć poważne skutki. Kluczem jest zrozumienie, że publikowanie zdjęć czy nagrań w sieci to gotowy materiał dla obcych wywiadów, ułatwiający identyfikację liczebności i kierunków przemieszczania się wojsk.

O zachowanie dyskrecji apeluje kpt. Mateusz Budynek z Ośrodka Zamiejscowego Centralnego Wojskowego Centrum Rekrutacji w Zielonej Górze: