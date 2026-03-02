Częsta obecność transportów wojskowych na lubuskich drogach to nie tylko widok operacyjny, ale przede wszystkim kwestia bezpieczeństwa narodowego, o której zapomina wielu kierowców i pasażerów wyposażonych w smartfony i wideorejestratory.
Podczas podróży często mijamy obiekty militarne oraz konwoje sprzętu. Eksperci przypominają, że dokumentowanie takich przejazdów może mieć poważne skutki. Kluczem jest zrozumienie, że publikowanie zdjęć czy nagrań w sieci to gotowy materiał dla obcych wywiadów, ułatwiający identyfikację liczebności i kierunków przemieszczania się wojsk.
O zachowanie dyskrecji apeluje kpt. Mateusz Budynek z Ośrodka Zamiejscowego Centralnego Wojskowego Centrum Rekrutacji w Zielonej Górze:
Polecamy
Prokuratura wojskowa w Zielonej Górze? Może w przyszłym roku
Jest szansa, że w Zielonej Górze powstanie prokuratura wojskowa. Obecnie postępowania z Lubuskiego prowadzą prokuratorzy z Wrocławia i Poznania. Nasze...Czytaj więcejDetails
Czytaj także:
Będą mandaty za fotografowanie przejść granicznych? Jest projekt
Straż Graniczna będzie mogła nakładać mandaty za fotografowanie infrastruktury SG, w tym przejść granicznych - wynika z projektu rozporządzenia MSWiA. Formacja będzie mogła także nałożyć mandat do 10 tys....Czytaj więcejDetails