O powrót do Gorzowa zabytkowej fontanny”Cztery Pory Roku” walczy były prezydent miasta, a obecnie prezes Lubuskiej Organizacji Pracodawców Henryk Maciej Woźniak.

Autorem fontanny, która zdobiła Landsberg od 1934 roku, jest berliński rzeźbiarz Felix Kupsch. Jego rzeźby i rzeźbiarskie zdobienia gmachów publicznych i sakralnych spotkać można na terenie całych Niemiec, a w Polsce- w Opolu czy Wrocławiu. Landsberska fontanna nienaruszona przetrwała drugą wojnę światową i kolejne dziesięciolecia na terenie koszar przy ul. Myśliborskiej. Potem przeszła w ręce prywatne i została wywieziona z Gorzowa. Teraz jest na sprzedaż. Henryk Maciej Woźniak proponuje, by sprowadzić ją z powrotem do miasta, by- podobnie jak fontanna Paukscha czy Studnia Czarownic – stała się kolejnym symbolem jego historii:

Jak dodaje Henryk Maciej Woźniak, pismo w tej sprawie trafiło do prezydenta Gorzowa. Dołączono do niego pozytywne opinie specjalistów: Stowarzyszenia Architektów Polskich oraz gorzowskich artystów: Zofii Bilińskiej i Andrzeja Moskaluka. Uznali, że to dzieło o niewątpliwych walorach artystycznych, ale też kulturowych i historycznych. Zainteresowanie sprowadzeniem fontanny wyraża część radnych:

Henryk Maciej Woźniak proponuje, by fontanna „Cztery Pory Roku” stanęła na skwerze Małej Akademii Jazu, przy nowym MCKu. Do sprawy będziemy jeszcze wracać.