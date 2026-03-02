W Międzyrzeczu podpisana została umowa na opracowanie dokumentacji nowego, wielorodzinnego bloku komunalnego, który powstanie przy ulicy Długiej. W budynku ma być kilkadziesiąt mieszkań o różnej powierzchni.

Bogna Narożna, prezes Społecznej Inicjatywy Mieszkaniowej KZN Zachodni ma nadzieję, że budowa rozpocznie się jeszcze w tym roku.

Na wkład własny w realizację tego zadania Rządowy Fundusz Rozwoju Mieszkalnictwa przyznał gminie Międzyrzecz 3 miliony złotych.

– Nasz wkład w inwestycję to działka pod budowę przy ulicy Długiej, na osiedlu Nad Obrą – mówi burmistrz Remigiusz Lorenz, burmistrz Międzyrzecza.

Społeczna Inicjatywa Mieszkaniowa KZN Zachodni to spółka utworzona w 2021 roku przez kilkanaście wielkopolskich i lubuskich gmin.

Warto przy tej okazji przypomnieć, że latem zakończy się budowa bloku wielorodzinnego, który powstaje przy ulicy Krótkiej. Buduje go Międzyrzeckie Towarzystwo Budownictwa Społecznego oraz gmina.