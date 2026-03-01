„Mur nie do ruszenia” – reportaż Marzeny Wróbel-Szały w poniedziałek 2.03.2026 po godz. 14 na antenie Radia Zachód

Prowadzenie audycji Małgorzata Nabel-Dybaś

Trójka małych dzieci, niepełnosprawny, leżący senior, ściany całe w grzybie i urzędnicy kilku instytucji którzy od prawie 2 lat zdaje się, że nie chcą zauważyć problemu. Jak to możliwe?

Krzysztof Marek od ponad 20 lat mieszka w Żaganiu przy ul. Łokietka. Jego mieszkanie położone na trzecim, ostatnim piętrze kamienicy należy do zasobów miasta i jest zarządzane przez ZGM. Reszta mieszkań jest prywatna, zarządzana przez Wspólnotę Mieszkaniową działającą w żagańskim TBS.

Obecnie razem z panem Krzysztofem mieszka jego rodzina: żona Agata, trójka malutkich dzieci oraz 76-letni ojciec. Pan Julian jest osobą niepełnosprawną, leżącą po trzech udarach.

Problem w mieszkaniu zaczął się jesienią 2024 roku podczas wielkiej ulewy, która przeszła przez miasto. To wtedy mieszkanie państwa Marek zostało po raz pierwszy zalane, przez nieszczelny dach. Mężczyzna zgłosił szkodę do swojego ubezpieczyciela, który wypłacił rodzinie 1500 złotych. Pan Krzysztof usunął szkodę, odmalował największy pokój, który najbardziej ucierpiał podczas ulewy. Wspólnota jednak w tamtym czasie nie podjęła prób naprawy dachu.

Problemy zaczęły się nawarstwiać gdy już po niecałym miesiącu mieszkanie ponownie zostało zalane. Sytuacja powtarzała się po każdym większym deszczu. Mężczyzna wystosował do ZGM i do Wspólnoty wiele pism z prośbą o interwencję. Naprawa dachu nastąpiła dopiero po kilku miesiącach i jak pokazał czas, do dziś skutecznie nie została wykonana.

Wilgoć wniknęła w sufit i ściany mieszkania pana Krzysztofa. Rozprzestrzeniła się na kolejne pomieszczenia, w tym pokój w którym przebywają malutkie dzieci oraz niepełnosprawny, leżący pan Julian.

Urzędnicy pomimo deklaracji pomocy, do dziś skutecznie nie pomogli rodzinie, która żyje w trudnych warunkach, z obawą przed kolejnymi deszczami.

Osobnym problemem okazało się uzyskanie wypłaty ubezpieczenia z polisy Wspólnoty, o którą wniósł pan Krzysztof.

Jak czuje się zwykły człowiek w zderzeniu z bezlitosną machiną urzędniczą? Kto mija się z prawdą? Dlaczego ubezpieczyciel Wspólnoty odmawia wypłaty ubezpieczenia? I czy sprawa ma tzw. „drugie dno”?

O tym wszystkim już w poniedziałek po godz. 14 na antenie Radia Zachód w audycji Studia Reporterów Kukułcza 1