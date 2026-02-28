Elżbieta Polak zrezygnowała ze startu na przewodniczącą lubuskich struktur Koalicji Obywatelskiej. Posłanka i była marszałkini przekazała poparcie wojewodzie Markowi Cebuli, który o władzę w partii zmierzy się z obecnym szefem – posłem Waldemarem Sługockim.

Decyzja posłanki Polak podyktowana jest zasadami wewnętrznych wyborów. – Odbędzie się tylko jedno głosowanie na przewodniczącego, wygra kandydat z większą liczbą głosów – tłumaczy była marszałkini:

Marek Cebula chce nowego otwarcia dla lubuskich struktur partii. Uważa, że lider powinien być bliżej ludzi:

Wybory na przewodniczącego lubuskiej Koalicji Obywatelskiej odbędą się za nieco ponad tydzień, bo 8 marca.