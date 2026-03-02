W półfinale lubuskiej III ligi siatkarek SPS Zbąszynek uległ u siebie Topmed Empirii Orionowi Sulechów 1:3.

Pierwszego seta gospodynie wygrały 25:18, ale w następnych partiach do głosu doszły Sulechowianki. Wygrały kolejno do 22, 16 i 17.

Trener Empirii, Wojciech Szczurowski jest zadowolony, że jego zawodniczki potrafiły podnieść się po przegranym secie:

Szkoleniowiec SPS-u, Aleksander Bocianowski mówi nam, co było kluczem do zaskoczenia rywalek na początku meczu:

Rewanż odbędzie w niedzielę 8 marca w Sulechowie.